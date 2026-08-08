華航上半年每股賺1.08元

華航（2610）昨（7）日公布上半年財報，合併營收1,208.15億元，創歷史新高，合併營業淨利91.01億元，稅後純益65.82億元，EPS 1.08元，獲利及EPS創歷年同期次高。航空貨運價量齊揚，華航貨運機隊規模達18架，成為最大受惠業者。

華航第2季合併營收638.18億元，年增率24%，受到高油價波及，獲利成長動能受挫，稅後純益14.13億元，年減63%，每股稅後純益0.23元。

華航表示，今年上半年雖受中東情勢牽動國際油價波動，推升營運成本，但客、貨運市場需求仍維持強勁。受惠農曆春節、春假等連續假期，以及部分國際旅客改採亞洲直飛歐美航線，帶動客運市場持續熱絡，上半年客運收入達702.44億元，年增10.56%，創歷年同期新高。貨運則成為今年營運最大亮點。在全球AI基礎建設加速擴建帶動下，AI伺服器、半導體及資通訊設備大量出貨，不僅推升運量，也帶動運價走高。華航上半年貨運收入達401.79億元，年增24.89%，增加80.07億元，成長幅度明顯優於客運。

華航表示，下半年AI、半導體及資通訊產品運輸需求仍相當穩健，公司將持續關注全球供應鏈變化，積極爭取加班機及高價貨源。