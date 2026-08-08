聽新聞
0:00 / 0:00

華航上半年每股賺1.08元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

華航（2610）昨（7）日公布上半年財報，合併營收1,208.15億元，創歷史新高，合併營業淨利91.01億元，稅後純益65.82億元，EPS 1.08元，獲利及EPS創歷年同期次高。航空貨運價量齊揚，華航貨運機隊規模達18架，成為最大受惠業者。

華航第2季合併營收638.18億元，年增率24%，受到高油價波及，獲利成長動能受挫，稅後純益14.13億元，年減63%，每股稅後純益0.23元。

華航表示，今年上半年雖受中東情勢牽動國際油價波動，推升營運成本，但客、貨運市場需求仍維持強勁。受惠農曆春節、春假等連續假期，以及部分國際旅客改採亞洲直飛歐美航線，帶動客運市場持續熱絡，上半年客運收入達702.44億元，年增10.56%，創歷年同期新高。貨運則成為今年營運最大亮點。在全球AI基礎建設加速擴建帶動下，AI伺服器、半導體及資通訊設備大量出貨，不僅推升運量，也帶動運價走高。華航上半年貨運收入達401.79億元，年增24.89%，增加80.07億元，成長幅度明顯優於客運。

華航表示，下半年AI、半導體及資通訊產品運輸需求仍相當穩健，公司將持續關注全球供應鏈變化，積極爭取加班機及高價貨源。

華航 油價 營收

延伸閱讀

華航財報／上半年每股賺1.08元 淨利與EPS均創同期次高

台航上半年EPS 1.55元 審慎樂觀看全年營運

台航上半年EPS 1.55元 華友聯0.14元

櫻花財報／上半年獲利7.09億元、年增6.4% 每股賺3.26元

相關新聞

川湖訂單能見度看到2029 百億擴產計畫提前啟動

股后川湖昨（7）日舉行法說會，執行副總王俊強表示，目前訂單很滿，下半年業績可期，能見度看到2029年，「贏的機會很大」；他強調，川湖是最純的人工智慧（AI）股及智慧財產權（IP）股，除了美國休士頓新廠9月量產，並提前1.5年至兩年啟動百億擴產計畫。

外資按讚川湖 目標價15,000

股后川湖半年報、法說會接連報喜，昨（7）日股價跳空漲停，大漲1,010元收11,110元。外資大和資本、瑞銀及摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告，不僅維持正向評等，且同步調升獲利預估，其中大和資本將目標價大幅上修至15,000元，暫居外資圈最高價。

緯穎上半年賺逾15股本 EPS 156.38元同期最佳

緯穎昨（7）日公告今年第2季稅後純益1,496.90億元，創單季次高，每股純益（EPS）80.43元，推升上半年EPS達156.38元，為同期新高。

廣達、緯創業績 寫最旺7月

廣達、緯創、仁寶等代工大廠昨（7）日同步公告7月營收，在AI伺服器商機加持下，廣達及緯創7月合併營收均繳出同期新高佳績。法人預期，在GB300、Vera Rubin等AI伺服器出貨推動下，三大代工廠下半年營收有望逐季走高。

玉山金、國票金獲利衝高 前七月EPS分別為1.51元、0.82元

玉山金控與國票金控昨（7）日公布7月與前七月獲利，其中，玉山金7月稅後純益30.1億元，前七月稅後純益244.4億元，年增20.95%，每股純益（EPS）1.51元；國票金7月稅後純益1.8億元，前七月稅後純益29.7億元，年增204.82%，EPS為0.82元。

長興第2季EPS 0.72元 成長動能強

長興（1717）昨（7）日公布第2季、上半年財報。第2季營收119.26億元，年增14.62％，稅後純益8.47億元，年增139.9％，近四年單季新高，每股稅後純益（EPS）0.72元。上半年營收221.69億元，年增8.32％，稅後純益12.75億元，年增81.6％，EPS 1.09元，上半年營收、獲利同寫近四年同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。