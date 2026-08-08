長榮、萬海業績旺季奏凱歌 貨載需求穩健及運價維持高檔帶動

貨櫃海運進入傳統旺季，在貨載需求穩健及運價維持高檔帶動下，長榮 （2603）、萬海7月營收年、月雙增。長榮7月合併營收480.7億元，月增22.8%、年增43%；萬海7月合併營收186.4億元，月增15.3%、年增50.1%，反映旺季效應持續發酵。

長榮海運7月營收繳出亮眼成績，7月適逢海運市場傳統旺季，各主要航線貨載需求及運價均維持相對高檔，帶動單月合併營收達480.7億元，較6月增加89.3億元，月增22.8%；較去年同期增加144.7億元，年增43%；累計前七個月合併營收為2,397.5億元，較去年同期增加96.9億元，年增4.2%。

長榮、萬海營收表現

萬海公告，7月合併營收186.4億元，較6月成長15.3%，較去年同期增加50.1%；累計前七月營收951.8億元，年增12.8%。

萬海指出，7月市場運價仍維持相對高檔，帶動整體營收連續第四個月成長，表現也優於去年同期。雖然近期運價指數一度回落，但跌幅已逐漸收斂，各主要航線運價漲跌互見，整體市場價格仍處於相對高檔水準。

貨量方面，萬海表示，受颱風及天候因素影響，部分主要港口出現壅塞及船期延誤，使7月貨量較前月略有波動。不過，碼頭壅塞、內陸拖車等物流環節作業效率受限；再加上，巴拿馬運河進入枯水期、通行限制持續，加上全球主要港口壅塞未解，推升北美線運價續揚。市場可供運力相對吃緊，也對運價形成支撐。

展望後市，萬海認為，隨著7月下旬美國對各國關稅政策及稅率逐步明朗，預期有助全球供應鏈運作趨於穩定，並進一步支撐整體貨運需求，推升出貨。

受到地緣政治、紅海危機，再加上巴拿馬運河缺水，全球海運市場供、需變化相當大，長榮與萬海均表示，後續將持續審慎觀察市場需求及全球經貿情勢變化，適時調整航線布局與運力配置，提升營運彈性與服務效率，維持穩健營運表現。