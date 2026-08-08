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本季展望 台塑四寶釋正向訊號

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑四寶同步釋出第3季營運正向展望，隨8月進入傳統需求旺季，南亞（1303）看好高階電子材料及轉投資事業持續挹注營運，台塑、台化預期下游需求逐步升溫，台塑化則指出，第3季產能利用率可望回升至九成，煉製利差亦有支撐，整體營運動能優於上半年。

南亞指出，下半年起隨高階電子材料及載板出貨量明顯增加、營運占比提高，本業營運成長可期；業外並受惠於南亞科技等轉投資收益，成績亮眼，在雙引擎成長動能加持下，預期第3季將優於第2季，下半年營運成績將更上層樓。

台化也表示，預期8月高溫天氣及假期結束，本業經營有望較上月改善；9月開始步入旺季，預期下游客戶備料需求啟動，加上認列權益法投資收入，對第3季營運持樂觀看法。此外，美國日前公布301關稅，台灣在多國中享最低稅率，此結果有利台化提升產品銷美競爭力。台化將利用此契機，加強拓展外銷美洲市場。

台塑表示，第3季步入部分石化產品傳統旺季，但仍需視美伊戰事後續發展。預期第3季原料供給增加、開工率及產銷量有望提高；且亞洲有九座輕裂廠安排歲修，合計年產能493萬噸，影響乙烯供應減少56萬噸，有助支撐下游石化產品報價。

台塑化則表示，8月煉油廠煉量預計為每日48萬桶，產能利用率89%；第3季平均煉量每日47.5萬桶，產能利用率可達88%。

南亞 台塑四寶 台塑

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