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台塑四寶超旺！營收年月雙增 7月合計1,519億元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台塑集團旗下四大公司昨（7）日公布7月營收。 聯合報系資料照
台塑集團旗下四大公司昨（7）日公布7月營收。 聯合報系資料照

台塑集團旗下四大公司昨（7）日公布7月營收，單月營收合計1,519.5億元，月增14.7%、年增31.5%。前七月累計營收9,073.1億元，年增11.9％。四家公司單月營收表現，均繳出年、月雙增佳績。

南亞（1303）受AI需求帶旺，電子材料成長強勁，7月營收305.7億元，月增12.7%、年增44.5%，寫49個月新高。前七月累計營收1,828.1億元，年增19.9%。

<a href='/search/tagging/2/台塑四寶' rel='台塑四寶' data-rel='/2/233117' class='tag'><strong>台塑四寶</strong></a>營收概況
台塑四寶營收概況

南亞指出，旗下四大產業全面成長，電子材料產品仍為核心成長動能，營收占比再提升至57%。隨資料中心、伺服器需求升溫，相關材料供需缺口再放大，南亞依市況連月調漲電子材料售價，並提高產能利用率至九成以上。南亞表示，除高階材料認證與拓展順利，營收貢獻提高；消費性泛用電子材料業績也持續成長。

台塑化7月營收748.2億元，月增17.5%、年增32.3%。前七月累計營收4,197.9億元，年增11.8%。其中，原油價格波動加大，與6月相較，7月銷售量差增加90.4億元，銷售價差增加21億元；相比去年同期，銷售量差減少63.4億元，銷售價差增加246.3億元。

台塑化指出，隨美伊雙方和談重啟，國際油價逐步走跌，但中東成品油供給仍持續緊張，且東北亞煉廠出口趨於保守，推升成品油現貨價格，台塑化產品平均售價較上月增加每桶1.5美元。油品售價上漲、加上外銷油品對原油價差大幅增加，煉油事業營業額更較去年大增41.8%。

台化7月營收312.6億元，月增13%、年增34.2％；前七月累計營收2,001.7億元，年增13.9%。台化表示，地緣政治等因素影響，市況起伏不定，台化加強銷售及去化庫存，PX、SM、PS、ABS、PP、PTA、PIA銷售均增加；惟美、伊局勢反覆，市場行情波動震盪，客戶觀望保守，且部分同業削價競爭，石化塑膠產品均價低於上月。

台塑7月營收152.9億元，月增9.4％、年增4.8%。前七月累計營收1,045.3億元，年減2.5%。台塑表示，7月上游原料乙烯供應量增加，台塑開工率提高，加上7月7日美伊衝突再起，下游客戶預期石化產品價格上漲，購買意願回升。不過，銷售價差減少，則因7月各主要產品平均價格較6月下跌，幅度介於8%至15％之間。

營收 台塑四寶 南亞

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