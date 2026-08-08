聽新聞
0:00 / 0:00

玉山金、國票金獲利衝高 前七月EPS分別為1.51元、0.82元

經濟日報／ 記者黃于庭林勁傑／台北報導
玉山金控。 聯合報系資料照
玉山金控。 聯合報系資料照

玉山金控（2884）與國票金控昨（7）日公布7月與前七月獲利，其中，玉山金7月稅後純益30.1億元，前七月稅後純益244.4億元，年增20.95%，每股純益（EPS）1.51元；國票金7月稅後純益1.8億元，前七月稅後純益29.7億元，年增204.82%，EPS為0.82元。

兩家金控受惠於子公司核心業務增長，截至7月底稅後純益皆改寫歷史同期新高紀錄。

玉山金7月稅後純益30.1億元，前七月稅後純益244.4億元，寫歷年同期最佳，較去年同期增20.95%，EPS為1.51元。主要子公司玉山銀行7月稅後純益30.2億元，前七月稅後純益218.2億元，較去年同期增加8.75%，玉山銀行除淨利收持續成長，各項業務亦維持強勁成長動能，因放款成長強勁，一般提存金額較上月略增，但整體資產品質仍相當良好。

子公司玉山證券及玉山投信亦呈現穩健成長，前七月獲利續創新高，玉山證券單月稅後純益4.2億元，前七月稅後純益32.4億元；玉山投信單月稅後純益0.4億元，前七月稅後純益3.1億元；玉山創投7月獲利受到資本市場波動而有所影響，單月稅後淨損5.8億元，惟前七月稅後純益4.2億元，獲利亦較去年同期成長。

國票金7月稅後純益1.8億元，前七月稅後純益29.7億元，創同期新高，較去年同期增加19.9億元，年增204.82%，EPS為0.82元，7月底每股淨值12.84元。子公司國際票券7月稅後純益為1.8億元，前七月稅後純益達17.4億元，較去年同期成長65.47%，票券、債券及股權三大核心業務均呈穩健成長態勢，其中又以債券業務獲利成長顯著，股權業務則因台股走強，且7月認列股利收益，使獲利顯著提升。

子公司國票證券受惠於7月台股日均成交量達1.2兆元，帶動經紀業務手續費收入及融資、不限用途借貸利息收入顯著成長，以及投資收益大幅增長，7月稅後純益為2.4億元，前七月稅後純益達22.8億元，續創同期新高；國票創投則因權益法轉投資中國大陸之國旺租賃，持續提存授信損失準備，前七月稅後虧損0.3億元。

國票金 玉山金 玉山

延伸閱讀

國票金獲利／前七月稅後純益29.7億元創同期新高 EPS 0.82元

玉山金獲利／前七月244億元續創歷年新高 每股賺1.51元

聯邦銀總資產突破兆元

京元電財報／第2季EPS 2.04元創同期新高 累計上半年3.91元

相關新聞

川湖訂單能見度看到2029 百億擴產計畫提前啟動

股后川湖昨（7）日舉行法說會，執行副總王俊強表示，目前訂單很滿，下半年業績可期，能見度看到2029年，「贏的機會很大」；他強調，川湖是最純的人工智慧（AI）股及智慧財產權（IP）股，除了美國休士頓新廠9月量產，並提前1.5年至兩年啟動百億擴產計畫。

外資按讚川湖 目標價15,000

股后川湖半年報、法說會接連報喜，昨（7）日股價跳空漲停，大漲1,010元收11,110元。外資大和資本、瑞銀及摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告，不僅維持正向評等，且同步調升獲利預估，其中大和資本將目標價大幅上修至15,000元，暫居外資圈最高價。

緯穎上半年賺逾15股本 EPS 156.38元同期最佳

緯穎昨（7）日公告今年第2季稅後純益1,496.90億元，創單季次高，每股純益（EPS）80.43元，推升上半年EPS達156.38元，為同期新高。

廣達、緯創業績 寫最旺7月

廣達、緯創、仁寶等代工大廠昨（7）日同步公告7月營收，在AI伺服器商機加持下，廣達及緯創7月合併營收均繳出同期新高佳績。法人預期，在GB300、Vera Rubin等AI伺服器出貨推動下，三大代工廠下半年營收有望逐季走高。

玉山金、國票金獲利衝高 前七月EPS分別為1.51元、0.82元

玉山金控與國票金控昨（7）日公布7月與前七月獲利，其中，玉山金7月稅後純益30.1億元，前七月稅後純益244.4億元，年增20.95%，每股純益（EPS）1.51元；國票金7月稅後純益1.8億元，前七月稅後純益29.7億元，年增204.82%，EPS為0.82元。

長興第2季EPS 0.72元 成長動能強

長興（1717）昨（7）日公布第2季、上半年財報。第2季營收119.26億元，年增14.62％，稅後純益8.47億元，年增139.9％，近四年單季新高，每股稅後純益（EPS）0.72元。上半年營收221.69億元，年增8.32％，稅後純益12.75億元，年增81.6％，EPS 1.09元，上半年營收、獲利同寫近四年同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。