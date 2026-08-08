玉山金、國票金獲利衝高 前七月EPS分別為1.51元、0.82元

玉山金控（2884）與國票金控昨（7）日公布7月與前七月獲利，其中，玉山金7月稅後純益30.1億元，前七月稅後純益244.4億元，年增20.95%，每股純益（EPS）1.51元；國票金7月稅後純益1.8億元，前七月稅後純益29.7億元，年增204.82%，EPS為0.82元。

兩家金控受惠於子公司核心業務增長，截至7月底稅後純益皆改寫歷史同期新高紀錄。

玉山金7月稅後純益30.1億元，前七月稅後純益244.4億元，寫歷年同期最佳，較去年同期增20.95%，EPS為1.51元。主要子公司玉山銀行7月稅後純益30.2億元，前七月稅後純益218.2億元，較去年同期增加8.75%，玉山銀行除淨利收持續成長，各項業務亦維持強勁成長動能，因放款成長強勁，一般提存金額較上月略增，但整體資產品質仍相當良好。

子公司玉山證券及玉山投信亦呈現穩健成長，前七月獲利續創新高，玉山證券單月稅後純益4.2億元，前七月稅後純益32.4億元；玉山投信單月稅後純益0.4億元，前七月稅後純益3.1億元；玉山創投7月獲利受到資本市場波動而有所影響，單月稅後淨損5.8億元，惟前七月稅後純益4.2億元，獲利亦較去年同期成長。

國票金7月稅後純益1.8億元，前七月稅後純益29.7億元，創同期新高，較去年同期增加19.9億元，年增204.82%，EPS為0.82元，7月底每股淨值12.84元。子公司國際票券7月稅後純益為1.8億元，前七月稅後純益達17.4億元，較去年同期成長65.47%，票券、債券及股權三大核心業務均呈穩健成長態勢，其中又以債券業務獲利成長顯著，股權業務則因台股走強，且7月認列股利收益，使獲利顯著提升。

子公司國票證券受惠於7月台股日均成交量達1.2兆元，帶動經紀業務手續費收入及融資、不限用途借貸利息收入顯著成長，以及投資收益大幅增長，7月稅後純益為2.4億元，前七月稅後純益達22.8億元，續創同期新高；國票創投則因權益法轉投資中國大陸之國旺租賃，持續提存授信損失準備，前七月稅後虧損0.3億元。