聽新聞
0:00 / 0:00

光鼎生技財報／上半年獲利1,249.8萬元、EPS 0.38元 下半年審慎樂觀

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

光鼎生技（6850）7日召開董事會，通過2026年上半年財務報告。上半年合併營收1.02億元；稅後淨利1,249.8萬元，年增2.37倍；每股稅後純益（EPS）為0.38元。

光鼎生技表示，上半年營收在公司持續精進產品組合、嚴格控管成本與費用，發揮規模經濟效益。另外，受惠於今年上半年美元走強、匯率升值效應，帶動外幣資產產生顯著之匯兌利益，推升整體業外收益，促使歸屬於母公司稅後淨利攀升，達去年同期之2.37倍，展現極佳的抗風險能力與獲利潛質。

為持續拓展全球精準醫療與基因檢測市場，光鼎生技除持續投入新一代高通量毛細管電泳分析儀及智慧判讀系統之開發，以進一步提升檢測效率與精準度，鞏固全球技術領先地位；同時也努力深耕高階臨床與精準醫療應用，擴大與國際知名生技大廠及各大醫療機構之策略合作。可望將應用層面再加以擴張，延伸至少子化現象下興起的不孕症市場、再生醫學與細胞治療質控、加速推動液態活檢、伴隨式診斷（Companion Diagnostics）及癌症篩檢等高附加價值臨床應用領域之產品取證與市場滲透。

展望下半年，光鼎生技指出，公司核心之 Qsep 系列毛細管電泳分析儀及試劑類產品，在全球精準醫療、基因檢測與生技科研市場中持續深獲好評。隨著國際通路布局逐步深化，以及新一代產品線陸續推展，公司對下半年營運維持審慎樂觀態度。光鼎生技將持續擴大營收規模穩定獲利品質，致力為全球客戶提供高品質之生技檢測解決方案，並以穩健的成長回饋廣大股東與投資大眾。

光鼎 生技 財報

延伸閱讀

光鼎財報／第2季獲利242億元較去年同期轉盈 上半年每股賺0.03元

巨大財報／上半年 EPS 1.11元轉虧為盈 下半年審慎樂觀

中化生財報／上半年EPS達2.39元 雙引擎轉型發展成果顯著

騰輝電子財報／上半年 EPS 達4.75元 已接近去年全年獲利

相關新聞

川湖訂單能見度看到2029 百億擴產計畫提前啟動

股后川湖昨（7）日舉行法說會，執行副總王俊強表示，目前訂單很滿，下半年業績可期，能見度看到2029年，「贏的機會很大」；他強調，川湖是最純的人工智慧（AI）股及智慧財產權（IP）股，除了美國休士頓新廠9月量產，並提前1.5年至兩年啟動百億擴產計畫。

外資按讚川湖 目標價15,000

股后川湖半年報、法說會接連報喜，昨（7）日股價跳空漲停，大漲1,010元收11,110元。外資大和資本、瑞銀及摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告，不僅維持正向評等，且同步調升獲利預估，其中大和資本將目標價大幅上修至15,000元，暫居外資圈最高價。

緯穎上半年賺逾15股本 EPS 156.38元同期最佳

緯穎昨（7）日公告今年第2季稅後純益1,496.90億元，創單季次高，每股純益（EPS）80.43元，推升上半年EPS達156.38元，為同期新高。

廣達、緯創業績 寫最旺7月

廣達、緯創、仁寶等代工大廠昨（7）日同步公告7月營收，在AI伺服器商機加持下，廣達及緯創7月合併營收均繳出同期新高佳績。法人預期，在GB300、Vera Rubin等AI伺服器出貨推動下，三大代工廠下半年營收有望逐季走高。

玉山金、國票金獲利衝高 前七月EPS分別為1.51元、0.82元

玉山金控與國票金控昨（7）日公布7月與前七月獲利，其中，玉山金7月稅後純益30.1億元，前七月稅後純益244.4億元，年增20.95%，每股純益（EPS）1.51元；國票金7月稅後純益1.8億元，前七月稅後純益29.7億元，年增204.82%，EPS為0.82元。

長興第2季EPS 0.72元 成長動能強

長興（1717）昨（7）日公布第2季、上半年財報。第2季營收119.26億元，年增14.62％，稅後純益8.47億元，年增139.9％，近四年單季新高，每股稅後純益（EPS）0.72元。上半年營收221.69億元，年增8.32％，稅後純益12.75億元，年增81.6％，EPS 1.09元，上半年營收、獲利同寫近四年同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。