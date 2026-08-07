光鼎生技財報／上半年獲利1,249.8萬元、EPS 0.38元 下半年審慎樂觀

光鼎生技（6850）7日召開董事會，通過2026年上半年財務報告。上半年合併營收1.02億元；稅後淨利1,249.8萬元，年增2.37倍；每股稅後純益（EPS）為0.38元。

光鼎生技表示，上半年營收在公司持續精進產品組合、嚴格控管成本與費用，發揮規模經濟效益。另外，受惠於今年上半年美元走強、匯率升值效應，帶動外幣資產產生顯著之匯兌利益，推升整體業外收益，促使歸屬於母公司稅後淨利攀升，達去年同期之2.37倍，展現極佳的抗風險能力與獲利潛質。

為持續拓展全球精準醫療與基因檢測市場，光鼎生技除持續投入新一代高通量毛細管電泳分析儀及智慧判讀系統之開發，以進一步提升檢測效率與精準度，鞏固全球技術領先地位；同時也努力深耕高階臨床與精準醫療應用，擴大與國際知名生技大廠及各大醫療機構之策略合作。可望將應用層面再加以擴張，延伸至少子化現象下興起的不孕症市場、再生醫學與細胞治療質控、加速推動液態活檢、伴隨式診斷（Companion Diagnostics）及癌症篩檢等高附加價值臨床應用領域之產品取證與市場滲透。

展望下半年，光鼎生技指出，公司核心之 Qsep 系列毛細管電泳分析儀及試劑類產品，在全球精準醫療、基因檢測與生技科研市場中持續深獲好評。隨著國際通路布局逐步深化，以及新一代產品線陸續推展，公司對下半年營運維持審慎樂觀態度。光鼎生技將持續擴大營收規模穩定獲利品質，致力為全球客戶提供高品質之生技檢測解決方案，並以穩健的成長回饋廣大股東與投資大眾。