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鈞興營收／7月年增36.2%、前七月營收18.37億元 雙創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布7月合併營收3.27億元、年增36.1%，創歷年同期新高；累計前七月合併營收18.37億元、年增3.9%，亦創歷年同期新高。

鈞興表示，7月合併營收較去年同期成長36.1%，主要因為下半年起電動工具類新產品開始量產出貨，及工業機器人齒輪本月出貨持續大幅成長，加上新台幣匯率相對較低所致；前七月合併營收也開始轉為正成長。

從產品應用領域來看，前七月電動工具、園林工具、智能傳動產品及工業縫紉機占營收比重，分別為71.59%、14.11%、10.48%及1.64%。

鈞興表示，將持續強化與既有電動工具客戶的業務合作，新項目產品已於6月開始量產出貨，出貨旺季可望持續到第4季初。

而在智能傳動產品方面，鈞興積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器與電動輔助自行車（E-bike）用中置電機，而新開發專用於人型機器人關節模組的漸開線少齒差減速器，也已接獲客戶樣品訂單，

在多項新產品量產出貨貢獻下，今年下半年智能傳動產品營收成長預估將達到20%以上，明顯優於電動工具及園林工具類產品，也帶動智能傳動產品全年營收比重可望進一步向上提升，成為未來成長的主要動力來源。

營收 新台幣匯率 機器人

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