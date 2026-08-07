威宏營收／7月創同期新高 運動輕奢事業雙引擎發動 生產線加班趕工

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布7月合併營收8.55億元、年增13%，終端品牌客戶拉貨力道強勁，整體訂單能見度維持高檔，連續兩個月營收突破8.5億元；累計前七月合併營收51.84億元、年增9.9%，整體營運規模穩健向上。

威宏旗下運動與輕奢精品包袋兩大事業群，目前訂單需求持續穩定，帶動整體業績保持穩定成長態勢。

在運動事業群方面，根據Data Bridge Market Research數據顯示，全球運動包袋市場預計2030年將達到69.98億美元，其2023至2030年預測期內複合年增長率達5.50%。

威宏表示，目前全球戶外運動及健身風氣延續，相關周邊裝備買氣熱絡，下游客戶給予市場回饋正向積極，下單力道強勁，訂單能見度直達第4季無虞，成為挹注公司營收成長的重要動能。

為因應客戶持續增長的龐大訂單需求，威宏穩步推進各廠區產能擴充計畫，適時調整生產規模，目前主要生產基地柬埔寨宏盛廠區、泰國TWT廠區及越南德御廠區的產能已達滿載，公司已積極安排加班以滿足訂單需求。

此外，柬埔寨廣泰方面，公司將依循男用商務包訂單增長步伐擴充，目前該廠區已具備4條生產線，預計自下個月起將陸續新增產線，以進一步紓解產能吃緊狀況，並滿足龐大的訂單需求。

展望未來，威宏對今年營運維持審慎樂觀態度。觀察目前終端消費市場需求持續呈現正向發展，加上下半年即將迎來歐美傳統節慶旺季，購物與送禮需求將進一步提振整體消費動能，有望帶動品牌客戶拉貨力道持續增溫。

此外，公司已針對旗下威保柬埔寨廠區落實多項優化管理措施，預期自第4季起營運表現將顯著回溫，期待今年有望改善整體生產效率，為集團創造更佳的獲利空間。