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福貞營收／7月年月雙增 累計前七月突破60億元、創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

福貞-KY（8411）公布7月合併營收達9.82億元，月增7.8%、年增28.2%；累計前七月合併營收61.7億元、年增20.6%，福貞7月及累計前七月營收皆較去年同期維持雙位數成長，且雙創歷史同期新高。

福貞表示，7月營收維持年月雙增，並創同期新高，主要受惠夏季高溫帶動啤酒、碳酸飲料及涼茶等終端消費市場需求持續暢旺，加上各大零售通路推出夏季促銷活動，帶動二片式鋁罐產品出貨動能穩健增溫，挹注整體營收表現。

除受惠於夏季旺季效應，今年以來中國大陸飲料市場需求呈溫和向上趨勢，以及各廠區產能利用率持續提升，帶動出貨規模持續擴大，使得前七月累計營收突破60億元大關。

福貞表示，今年夏季氣溫持續走高，加上得益於產品多樣化的產品結構，挹注公司營收表現，亦帶動前七月合併營收創下歷年同期新高紀錄。

展望後市，福貞持審慎樂觀態度，預期今年夏季高溫效應可望持續至第3季，品牌客戶備貨需求仍將維持，帶動二片式鋁罐產品出貨，緊接著迎來中秋節慶送禮商機，品牌商將提前進行備貨，進一步提升馬口鐵罐的出貨動能。

福貞強調，公司將持續優化產品組合，提升高附加價值產品比重，以優化整體毛利率表現，同時積極豐富產品結構，降低營運受單一產品及季節性需求波動影響，在消費性剛需支持下，全年營運表現可望穩健成長。

營收 啤酒 涼茶

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