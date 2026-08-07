旺宏營收衝破70億元達77.25億元 續創單月新高

記憶體廠旺宏今（7）日公告7月合併營收衝上70億元達77.25億元，續創單月新高，月增11%、年增180.5%；累計前七月營收373.18 億元，年增137.8%。

旺宏總經理盧志遠表示，展望下半年，目前NAND Flash、SLC NAND及eMMC仍處於供不應求，價格採逐月議價（Monthly Pricing），第4季漲價動能仍然存在，公司預期第4季報價可望支撐毛利率維持高檔，其中ASP（平均銷售價格）仍是推升獲利最重要因素。

他指出，目前市場需求遠大於供給，公司新增產能將優先投入NAND與eMMC產品，未來幾季出貨仍將持續增加。尤其SLC NAND及eMMC需求最為強勁，車用、高效能運算及AI相關應用持續帶動高密度產品需求，高階NOR Flash也受惠AI伺服器平台升級，需求呈倍數成長。

盧志遠表示，旺宏策略並非追求整體NOR市占，而是聚焦高可靠度、高密度及高附加價值產品。隨著NVIDIA AI平台由Hopper、Blackwell一路邁向Rubin，每一代平台對高密度NOR Flash需求都明顯增加，公司看好AI伺服器將成為未來NOR Flash最重要的成長動能。

至於市場關注的記憶體價格走勢，盧志遠表示，公司目前沒有觀察到價格轉弱跡象，第3季及第4季漲價動能仍存在，目前拉貨主要來自終端實際需求，而非客戶預防性囤貨，公司也會逐案確認客戶需求，避免重複下單或過度備庫存。

為因應市場需求，旺宏董事會通過新增158億元資本支出，加計原先規劃後，整體投資規模將達約370億至380億元。新增投資預計增加約4000至5000片12吋晶圓月產能，主要投入3D NAND相關設備與產線建置，其中約110億元用於製程設備、約30億元投入廠務與自動化物流系統，其餘則配置於後段測試設備。

旺宏財務長葉沛甫表示，新設備將自今年下半年陸續裝機，2027年開始逐步貢獻產能，其中上半年以Small Flash為主，下半年則有3D NAND新產能加入，預計2028年開始認列折舊，未來12吋廠月產能目標將提升至3萬片以上。