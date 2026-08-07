上緯控股上半年每股虧損0.87元 董事會通過預計買回3000張庫藏股

上緯投控（3708）董事會7日通過第2季合併財報，合併營收3.99億元，季增211%、年增57%，主要受惠於季度營運進入旺季，客戶訂單顯著增加；稅前淨利1.05億元，稅後虧損0.95億元，每股稅後虧損1.05元。

上緯控股指出，第2季稅後短期出現淨損，主要受到未分配盈餘加徵所得稅的帳面跨期影響。累計上半年合併營收5.88億元，稅後淨損0.82億元，每股稅後虧損0.87元。

董事會今日通過11項議案，其中最受市場關注的是為維護公司信用與股東權益，決議實施第12次買回庫藏股，預計自8月7日至10月6日，於集中市場買回3,000張，占已發行股數約3.26%，買回區間價格定為每股69至152元。

上緯控股總經理蔡孝德指出，本次庫藏股目的仍然是維護公司信用與股東權益，也代表經營團隊對長期發展前景充滿信心。公司正由傳統「材料控股」全面蛻變，新事業高毛利轉型題材的效益逐步發酵。

蔡孝德表示，經營團隊有信心優化整體營收結構，今年毛利率達19%，相較去年同期大幅增加5%，將帶動公司邁入下一波高成長期。

除了核心材料業務外，上緯控股近年積極跨足高值化領域。子公司上緯智聯科技亦宣布，將參加即將登場的「2026台北國際自動化工業大展」，本次展出以「台灣AI機器人生態系」為主軸，全方位展示其在AI機器人領域的最新研發成果。

上緯控股董事長蔡朝陽對此表示，本次展出在主軸「台灣AI機器人生態系」下，精心規劃了六大主題展區，完整呈現AI技術如何精準串聯產業需求，創造更高效、更智慧的未來。

他強調，這股新事業動能，未來將與循環經濟材料、航太複合材料「三箭齊發」，成為推動上緯中長期高值化成長的核心引擎。