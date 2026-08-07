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建新國際營收／7月、前七月續創同期新高 AI、高值化儲運布局添動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

建新國際（8367）公布7月合併營收3.17億元，月增9.4%、年增13.3%，續創歷年同期新高；累計前七月合併營收19.35億元、年增4.5%，同步改寫歷年同期新高。主要受惠港區裝卸、倉儲及報關等業務穩健，自動裝卸業務動能持續提升。

建新指出，全球供應鏈重組、高科技產業擴產及企業提升物流韌性需求增加，加上銅土及多項散裝貨物裝卸需求升溫，帶動傳統/自動裝卸業務動能延續今年以來的成長態勢。

建新持續完善一條龍整合物流優勢，透過港區據點優勢與多元物流服務能力，提升客戶供應鏈整合效率，並挹注整體業務接單及訂單認列表現同步走揚。

建新積極拓展高科技供應鏈相關物流商機，看好AI伺服器、半導體設備、電子材料及高價值貨品進出口需求增加，企業對保稅倉儲、快速通關、即時庫存管理及區域轉運服務需求同步提升，旗下新科智慧國際物流中心已於7月正式投入營運。

新科智慧國際物流中心是建新深化高價值物流服務的重要布局，並積極瞄準切入AI、半導體與高值冷鏈物流與貨品儲運需求，深化港區物流服務差異化優勢，並以打造集團「港區大宗物流+ 高值智慧物流」的雙成長引擎。

展望第3季，建新持續深化港區裝卸、倉儲、報關及運輸的一條龍物流服務優勢，並透過新科智慧物流園區正式營運，拓展高科技、AI、半導體及醫療等高附加價值產業物流需求。

建新強調，憑藉港區稀缺經營資格、完整物流服務鏈及智慧化物流平台布局，集團將持續提升服務深度與客戶黏著度，掌握全球供應鏈重組及高值化物流需求帶來的市場機會，創造未來營運更上層樓。

營收 布局 倉儲

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