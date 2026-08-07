中美晶上半年賺半個股本 EPS 5.02元

中美矽晶今（7）日舉行董事會，通過2026年第2季財報，合併營收211.2億元，為歷年同期新高，年增4.4%；營業毛利47.8億元，營業毛利率22.7%；營業利益22.5億元，營業利益率10.6%；稅後純益44.5億元，歸屬於母公司的稅後純益，每股純益3.19元，主因受惠子公司環球晶第2季每股獲利7.9元挹注。

中美矽晶上半年歸屬於母公司的稅後純益30.8億元，為歷年同期次高，每股純益5.02元。子公司環球晶圓2026年上半年合併營收292億元，年減7.6%，營業毛利率20.7%，營業淨利率9.9%，稅後純益56.7億元，每股純益11.87元。

在全球能源轉型及人工智慧（AI）用電需求成長下，中美矽晶持續深化再生能源布局。再生能源製造方面，全資子公司續日持續拓展低軌衛星、零能耗建築等高附加價值應用；再生能源服務方面，子公司續升綠能發展創能、售能、儲能及節能一站式能源服務，截至2026年第二季底，旗下售電公司艾涅爾與續興累計簽署合約金額已突破1000億元，其中逾85%合約年期超過10年，注入穩定現金流。

除既有長期合約外，續升綠能持續開發新綠電電廠與多元綠電來源，並與眾多企業客戶積極洽談合作方案，案源穩健累積，可望持續挹注未來營運動能。

中美矽晶近期也宣布與聯合再生能源成立美國合資公司，規畫共同投資約4000萬美元，建置1GW（10億瓦）太陽能模組產能，強化美國在地製造。在能源自主、AI用電需求成長及供應鏈在地化趨勢推動下，市場對具在地供應能力、具可追溯性的合規供應鏈及低碳能源產品需求持續提升，中美矽晶可望憑藉海內外布局進一步掌握能源轉型帶來的市場機會。

半導體事業方面，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及先進製程需求持續成長，以及工業與電源管理等應用市場逐步回溫，全球半導體產業復甦態勢持續擴散。

環球晶圓第二季營收較第一季顯著成長，反映市場需求回升與產業景氣改善。隨著需求增溫，既有12吋晶圓稼動率滿載，8吋稼動率維持高檔，復甦動能並逐步延伸至6吋產品。全球擴產布局亦逐步開花結果，美國、義大利及日本等主要廠區新產能陸續完成客戶認證並投入量產，擴產效益逐步顯現。另一方面，環球晶圓持續深化SOI、GaN、12吋SiC、方形晶片及先進封裝相關材料等高附加價值產品布局，推動產品組合優化與獲利品質提升，進一步強化長期成長動能與全球競爭優勢。