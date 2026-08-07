鉅橡營收／7月1.4億元 PCB產業進入傳統旺季

專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）今日公告2026年7月合併營收1.4億元，較去年同期成長28.02％；累計1-7月合併營收9.24億元，年增率23.51％。

鉅橡表示，7月營收維持高檔水準，主要受惠台灣與中國大陸昆山兩地PCB客戶同步擴大拉貨，高階墊板及CCL相關包裝材料出貨穩健增加，帶動整體營收延續成長動能。隨著PCB產業進入傳統旺季，公司配合客戶備貨計畫提前調整生產配置，並持續提升供貨效率，以支援後續旺季出貨需求，第3季營運可望維持穩健成長。

鉅橡指出，AI、高效能運算持續帶動高階PCB材料需求升溫，應用範圍並逐步延伸至無人機、電動車、機器人及工業自動化等新興領域，推升市場需求穩健成長；同時，兩岸IC載板及PCB大廠持續擴充產能，進一步帶動高階材料需求增加，公司亦提前配合客戶規劃未來產能配置，為後續出貨成長預作準備。

面對市場需求持續成長，鉅橡積極推進新廠建置計畫，持續強化產能布局與整體供應能力。公司表示，高階產品出貨比重持續提升，加上產品組合優化及規模經濟效益逐步顯現，整體獲利結構可望持續改善，進一步挹注毛利率與獲利表現，為中長期營運成長增添動能。