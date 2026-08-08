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中美晶第2季每股純益3.19元 攻綠能布局

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

中美晶（5483）昨（7）日召開法說會，公布第2季獲利季增七成，每股純益3.19元，累計上半年每股純益5.02元。

中美晶第2季合併營收211.19億元，為同期新高，季增9％、年增4.4％，稅後淨利44.53億元，季增70.6％、年增157.7％，每股純益3.19元。中美晶上半年合併營收405.01億元，年增2.3％，稅後淨利70.63億元，年增一倍，每股純益5.02元。

中美晶表示，該公司持續深化再生能源布局，再生能源製造方面，子公司續日持續拓展低軌衛星、零能耗建築等高附加價值應用。

此外，中美晶近期已宣布與聯合再生能源成立美國合資公司，規畫共同投資約4,000萬美元，規畫建置1GW太陽能模組產能，強化美國在地製造。中美晶董事長徐秀蘭強調，這展現出該公司在太陽能製造領域已經從區域性轉變為全球性的廠商。

再生能源服務方面，中美晶子公司續升綠能發展創能、售能、儲能及節能一站式能源服務，截至今年第2季底，旗下售電公司艾涅爾與續興累計簽署合約金額已突破1,000億元，其中逾85％的合約年期超過十年。除既有長期合約外，續升綠能也持續開發新綠電電廠與多元綠電來源，並與眾多企業客戶積極洽談合作方案。

中美晶 布局 綠能

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