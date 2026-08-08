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致新第2季EPS 4.51元 可能再漲價
電源管理IC廠致新（8081）昨（7）日召開法說會，公布第2季每股純益4.51元，上半年每股純益9.13元。
致新第2季合併毛利率40％，歸屬母公司業主淨利3.86億元，季減2.3％、年增22％，每股純益4.51元；上半年稅後純益7.81億元，年增7.2％，每股純益9.13元。
致新董事長吳錦川6月鬆口將漲價，昨天法說會法人追問漲價進度，吳錦川表示，晶圓代工廠報價上漲不是僅有一次，後續還可能再調升，只要缺貨持續下去，該公司對客戶的價格協商也不會停止。
在市場產能有限下，吳錦川強調，會以有限的產能，盡量製作較高階的產品。致新第2季營收結構，面板與運算應用各占33％與30％，是前兩大應用項目。吳錦川指出，在新產品方面，會盡量投入車輛、工業用與伺服器應用等，雖然發展較慢，但切入後可以穩定成長。
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