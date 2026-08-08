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櫻花上半年EPS 3.26元 廚衛業務升級
廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（7）日公布上半年合併財報，受惠AI KITCHEN與整體家居持續發酵，合併營收54.97億元、年增6.4%，稅後純益7.09億元，年增6.4%，每股稅後純益3.26元，獲利創歷史同期新高。
台灣櫻花第2季合併營收25.86億元、年增8%，創單季同期新高，稅後純益3.02億元、年增6%，每股稅後純益1.39元。
上半年受惠既有家庭換購需求穩定，AI KITCHEN持續帶動廚衛電產品升級，以及整體家居業務持續擴展。隨高階智能產品銷售占比提升及營運規模擴大，營業利益增幅高於營收增幅，顯示營運結構持續優化。
台灣櫻花同步公布7月合併營收9.11億元，月增3.9%、年增9.6%，為連續三個月呈年月雙增走勢；累計前七月合併營收達64.07億元、年增6.8%，續創同期新高。
台灣櫻花指出，廚衛電事業受惠於穩定換購需求，以及經銷通路持續深化智能與高階產品銷售，成為上半年營收成長的主要動能。集團持續掌握產品汰舊換新與居家設備升級需求，同時深化AI KITCHEN布局，將換購需求進一步轉化為產品升級動能。
其中，AI產品銷售額較去年同期成長16%，顯示智慧廚房應用逐步獲得市場認同，並帶動高階產品銷售占比提升。
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