三商家購上半年EPS 0.57元 高林0.49元

高林（2906）、三商家購（2945）昨（7）日同步公布上半年財報。高林第2季稅後純益0.8億元，年增七倍，EPS為0.42元；上半年稅後純益1億元，年增257.1%，EPS為0.49元。

三商家購第2季稅後純益為0.01億元，年減96.5%，EPS為0.03元；上半年稅後純益0.3億元，年減40%，EPS為0.57元。

高林日前以約1.5億元完成收購「添好運」台灣代理商和億生活82.8%股權，未來和億生活及其子公司營收將納入高林實業合併財報，成為繼貿易百貨、生技及綠能投資等事業後，正式跨足連鎖餐飲市場的重要布局，也為集團拓展民生消費版圖再添新動能。

三商家購自3月27日投資子公司富達零售股份有限公司並完成交易，並自當日起將其營收納入合併報表，帶動全台社區零售總店數於超過1,200家，藉由多元生活消費場景的布局擴大商圈服務範圍。