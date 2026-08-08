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王座上半年EPS 2.41元 創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聯發國際（2756）、六角及王座（2751）昨（7）日同步公布上半年財報，三家公司獲利皆較去年同期成長，其中六角上半年EPS達2.13元，已超越去年全年；王座EPS達2.41元，創歷年同期新高；聯發國際EPS為1.53元，穩居獲利成長軌道。三家公司董事會也同步通過期中現金股利，聯發國際第2季每股配發現金股利1.5元，六角第2季每股配發現金股利2元，王座上半年每股配發現金股利2元。

聯發國際公告第2季財報，在旗下雙茶飲品牌Sharetea歇腳亭及UG穩健布局帶動下，單季營收達3.09億元，年增2.1%，稅後純益2483萬元，年增49.6%，每股盈餘達1.02元。累積上半年營收達6.10億元，年增21.7%，稅後淨利3722萬元，年增26.3%，每股盈餘1.53元。

此外，董事會同步通過第2季盈餘分配案，每股配發現金股利1.5元，以第2季每股盈餘1.02元計算，現金股利配發率約147%，展現公司對股東回饋的力道。

六角公告上半年財報，受惠併購效益逐步發酵、海外市場體質優化及營運規模擴大，上半年合併營收26.54億元，年增35%，創歷年同期新高；營業利益1.57億元，年增247%；稅後純益9,517萬元，較去年同期轉盈，每股純益（EPS）2.13元，已超越去年全年1.09元。董事會同步通過第2季每股配發現金股利2元。

六角第2季合併營收13.12億元，年增27%，創歷年同期新高；營業利益7,775萬元，年增214%；稅後純益4,395萬元，由去年同期虧損轉盈，EPS為0.98元。

王座第2季合併營收5.07億元，年增26.85%，創歷年同期新高；營業利益3,784萬元，年增75.06%；稅後純益2,763萬元，年增37.30%，EPS為1.40元，單季營收、營業利益及稅後淨利均寫下同期新高。累計上半年合併營收10.12億元，年增32.53%；營業利益6,920萬元，年增78.32%，稅後純益4,767萬元，年增26.98%，EPS達2.41元，高於去年同期1.92元，各項獲利指標均創同期新高。董事會並通過上半年盈餘分配案，每股配發現金股利2元，配發率約82.99%。

現金股利 EPS 發現金

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