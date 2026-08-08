聯茂上半年EPS 4.39元

聯茂董事長陳進財。聯合報系資料照

銅箔基板（CCL）聯茂（6213）昨（7）日公布今年上半年每股純益（EPS）達4.39元，超越去年全年4.16元。騰輝電子-KY上半年每股純益4.75元，逼近去年全年獲利。相關廠商皆看好下半年營運持續走強。

聯茂今年第2季合併營收115.3億元，季增26.1%，年增29.9%，創單季新高，稅後純益12.79億元，季增3.06倍 ，年增2.04倍，改寫新猷，每股純益3.52元。

聯茂累計上半年稅後純益15.94億元，年增1.1倍，超越去年全年的15.1億元，每股純益4.39元。聯茂昨天董事會並決議無錫子公司擴增資本支出預算案，無錫子公司預計分期投資人民幣21.3億元（自2026年8月至2029年6月)，購地興建廠房及購買設備。

騰輝今年第2季合併營收16億元，季增30%；年增46%，稅後純益2.3億元，季成長71%，每股純益2.96元，寫下近18季來新高。累計上半年每股純益4.75元，接近去年全年獲利，展現強勁的獲利爆發力。

騰輝強調，長期深耕產品組合優化，憑藉扎實的研發實力與領先技術，精準掌握高階應用市場需求，深獲客戶信賴。在高毛利航太散熱材料及不流膠PP片領域，業績迎來爆發性成長；同時，受惠全球AI伺服器市場快速擴張，高速傳輸材料訂單動能屢創新高，加上產品漲價循環效益持續發酵，營收規模顯著擴大，高毛利產品占比同步拉升，量價齊揚。在營收與毛利率雙引擎帶動下，整體獲利改寫近幾年新里程碑。

此外，受惠於營運高速成長，公司可轉換公司債持有人踴躍申請轉換，雖造成股權稀釋，但市場普遍將其解讀為投資人對公司長期發展與獲利潛力深具信心的明確訊號。騰輝已公告贖回其可轉換公司債，進一步優化資本結構。