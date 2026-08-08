京鼎投資75億 泰國擴廠

半導體設備製造商京鼎精密（3413）昨（7）日董事會決議通過泰國二期投資計畫，預計投資2.34億美元（約新台幣75.52億元），投入擴建泰國羅永（Rayong）及春武里（Chonburi）兩廠，以因應客戶需求，強化集團全球布局。

隨AI持續帶動先進製程、高階記憶體及先進封裝投資，半導體設備市場進入新一波超級循環。為持續鞏固在半導體設備供應鏈中競爭力，京鼎泰國廠一期已於2025年1月完成羅永廠建置，同年11月春武里廠亦啟用投產。

京鼎此次泰國廠二期資金將分期於2026至2028年投入運用，除擴充海外生產量能、提升交付能力，亦將串聯台灣、泰國、美國及中國大陸等生產基地，支援客戶新產品導入及量產需求，建構更具韌性且穩健製造網絡。