網通三強 7月營收攀高

網通大廠啓碁（6285）受惠800G交換器量產出貨帶動，7月營收跳升至169.13億元，連續五個月創新高，普萊德7月營收也改寫新猷，宏正則繳出最旺7月成績單，啓碁、普萊德及宏正前七月營收均寫同期新高。

受惠800G交換器量產出貨加上5G FWA及低軌衛星持續出貨帶動，啓碁營收跳大級，今年1、2月僅101.1億元及81.7億元，6月跳升至158.7億元，7月營收更來到169.13億元，月增6.6%，年增89.8%，累計前七月營收855.07億元，年增32%，為同期新高。

普萊德搶進工業級網路基礎建設，訂單穩定成長，7月營收2.01億元，月增16%，年增37.8%，創單月新高，累計前七月營收11.69億元，年增7.7%，為同期新高。

宏正受惠於全球企業對資料中心與IT基礎建設升級需求，帶動IT架構管理解決方案在全球市場遍地開花，7月營收4.77億元，月減2%，年增30.9%；累計前七月營收31.12億元，年增15.2%，單月及累計前七月均改寫同期新高。

法人表示，啓碁2026年至2027年營收主動能來自5G FWA、低軌衛星及高階企業網通及交換器，預估隨著大客戶SpaceX用戶數快速成長，2026年來自低軌衛星貢獻營收可望來到40%以上，目前主要生產基地為越南廠，產能利用率達八至九成，下半年可望開出新產能，因應訂單成長需求。

普萊德看準全球加速光纖寬頻網路10Gbps部署，推出新一代10G PON被動光纖線路局端設備（XGPL-1000），協助電信業者、企業與系統整合商在既有網路架構下升級至10G光纖網路。