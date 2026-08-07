群聯7月營收271.62億元 創單月新高 年增377%

群聯今（7）日公布7月合併營收271.62億元，月增9%、年增377%，刷新歷史單月新高；累計前七月合併營收1360.17億元，年增高達263%，同樣刷新歷史同期新高。

群聯執行長潘健成表示，過去20多年來，NAND儲存市場的主要需求動能來自PC與智慧型手機，由於終端裝置年出貨量與平均儲存容量皆具有相當高的可預測性，整體NAND需求大致可依循歷史周期進行預估。然而，人工智慧（AI）時代已徹底改變NAND產業的需求結構。AI工廠 (AI Factory) 是將電力轉換為AI Token的生產基地，而AI Token不論是文字、圖片、影音內容，甚至Agentic AI（AI 代理人）所產生的持續推論與自主決策，都需要大量儲存空間來保存模型、知識庫、推論結果與各式資料，其需求將隨著 AI 應用普及呈現指數型成長，幾乎沒有明顯上限。

潘健成認為，AI已為NAND儲存市場帶來結構性的長期成長動能，也讓高容量、高可靠度、高效能的企業級儲存解決方案，成為AI基礎建設不可或缺的重要核心。

另一方面，雖然今年全球智慧型手機市場整體出貨量預估仍呈現下滑，但群聯7月Mobile Controller出貨量仍較去年同期成長18%，顯示長期Design-in策略持續推升全球市占率。

展望未來，潘健成表示，群聯將持續聚焦AI資料中心、企業級SSD、AI儲存平台及高附加價值客製化方案等策略方向，攜手全球合作夥伴掌握AI帶來的新一波產業成長契機，並持續提升公司長期競爭力與獲利能力。