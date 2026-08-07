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新纖財報／上半年稅後純益增逾五倍 EPS 1.18元直逼去年全年表現
新纖（1409）7日公告第2季及上半年財報，受惠本業營運改善，第2季合併營收120.27億元，年增23.01%，稅後純益12.66億元，由去年同期虧損1.08億元轉盈，每股純益（EPS）0.79元，也較去年同期虧損0.07元明顯改善。
新纖表示，第2季受中東地緣政治風險升溫影響，市場憂心原料供應吃緊，帶動聚酯產品出現急單與趕貨效應，挹注營運表現。累計上半年合併營收220.41億元，年增9.64%；稅後純益18.94億元，年增556.09%；每股純益（EPS）1.18元，較去年同期0.18元增加1元，且直逼去年全年表現。
此外，新纖董事會同步通過增資100%持股子公司新光幼獅40億元，將依資金需求分次投入，主要支應「幼獅青年創業村暨智慧製造園區開發案」第一期興建資金需求。此次增資以每股10元認購4億股普通股，資金來源為自有資金。
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