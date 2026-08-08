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京元電第2季每股賺2.04元
封測大廠京元電（2449）昨（ 7）日公布第2季稅後純益24.92億元，季增9%、年增14.5%，為五季來最佳、同期新高，每股純益（EPS）2.04元。上半年EPS為3.91元。
京元電昨天同時公布7月營收39.9億元，月增10.2%、年增36.75%，創單月新高；累計前七月營收253.24億元、年增36.18%，為同期新高。
同屬封測族群的力成7月營收82.7億元，月增8.49%、年增29.37%，同步改寫新猷；累計前七月營收527億元、年增31.93%。
京元電累計上半年毛利率39.6%，年增5個百分點；營益率26.2%，年增2.7個百分點；營業利益56億元、年增51.4%，改寫同期新高；稅後純益47.78億元、年減26.1%，EPS為3.91元，主要因去年首季業外認列處分京隆科技股權、停業單位利益30.53億元、貢獻EPS 2.46元，墊高比較基期。
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