勤誠越南新廠最快第4季投產

AI機殼大廠勤誠（8210）昨（7）日召開法說會，執行長陳亞男持續看好AI需求旺盛，預料下半年營運將呈現先蹲後跳，越南新廠最快在第4季或明年首季投產，挹注營運動能。

勤誠日前公告第2季財報，儘管多項數據均寫下歷史新高，但7月營收卻意外較6月大幅衰退，引發外界議論，致使昨日開盤旋即下殺至跌停板收盤，下跌120元，收1,115元。

勤誠7月營收24.63億元，月減23.9%、年增41.5%。針對7月營收衰退原因，陳亞男解釋，主要是受到部分專案因物流排程影響，造成遞延出貨，她強調，訂單沒有問題，而且還比年初時公司內部預期更好。

陳亞男認為，儘管受到地緣政治與供應鏈重組影響，下半年市場不確定性較上半年高，但從公司的客戶需求、專案進度以及後續訂單來看，對AI長期發展趨勢仍抱持強烈信心，公司正積極擴大業務與產能，全力滿足客戶。