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奇鋐、健策7月營收創高 分別月增5.5%、14.5%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

<a href='/search/tagging/2/奇鋐' rel='奇鋐' data-rel='/2/104084' class='tag'><strong>奇鋐</strong></a>董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

雙鴻創高後，散熱大廠奇鋐（3017）、健策昨（7）日公告7月營收，同步改寫新猷，象徵AI市場對散熱需求持續暢旺。

奇鋐7月營收185.9億元，月增5.5%、年增57.4%；健策7月營收26.5億元，月增14.5%、年增57.6%；雙鴻7月營收37.65億元，月增38.5%、年增1.16倍。

奇鋐累計前七月營收1,167.49億元，年增80.3%，飛越千億元大關，為同期新高。奇鋐預計今年水冷板月產能將從原先20萬組，擴大至100萬組，擴產幅度年增五倍，而分歧管從每月1,000個單位，擴增至7,000個單位，機箱則從原先40萬單位，擴大至60萬單位，凸顯出在手訂單能見度相當高。

展望未來，奇鋐預計下周三（12日）召開法說會，釋出下半年最新展望。奇鋐先前指出，近期將開始出貨VR平台相關的散熱零組件，從第2季起至下半年將有許多新專案陸續出貨，對營收、獲利維持上次法說「逐季成長」的看法，有信心持續繳出亮眼的持績單。

健策累計前七月營收157.92億元，年增35.9%，創同期新高。健策目前正積極展開新的擴產計劃，今年與明年也將各有一座新廠房將完工，藉此滿足客戶需求。

展望未來，健策預期今年在AI伺服器相關的產品接單暢旺，市場預料營運將逐季走升，全年展望樂觀。針對資本支出方面，健策去年約5至7億元，今年因新廠房開始動工建設，資本支出將拉高到20至30億元。

雙鴻今年前七月營收210.14億元，年增83.3%，為同期新高。雙鴻指出，7月營收攻頂主要因客戶遞延訂單在上月出貨，加上步入水冷產品出貨旺季，帶動業績走升。展望未來，雙鴻維持先前看法，預期下半年優於上半年，全年營運展望樂觀。

雙鴻內部預定今年營收目標為年增七成，法人推估，若下半年ASIC專案開始量產出貨，年營收成長幅度有望優於七成，第3季推估營收有望季增二成。

營收 奇鋐 雙鴻

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