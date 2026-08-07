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喬山財報／第2季EPS 3.19元、上半年EPS 3.27元 獲利雙創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
喬山越南北寧廠占地20公頃，規劃年產值可達4億美元，是全球最大的健身器材生產基地。記者宋健生／攝影
喬山越南北寧廠占地20公頃，規劃年產值可達4億美元，是全球最大的健身器材生產基地。記者宋健生／攝影

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）健康科技公布上半年合併財報，合併營收250.59億元、年增9.3%，毛利率57.4%，較去年同期51.7%增加5.7個百分點，稅後純益9.93億元、年增155.9%，每股稅後純益3.27元，營收、獲利雙創同期新高。

喬山第2季合併營收132.67億元，季增12.6%、年增7.9%，毛利率62.8%，較去年同期50.8%增加12個百分點，稅後純益9.69億元、年增765.9%，主要受惠美國對等關稅退稅入帳挹注，每股稅後純益3.19元，營收、獲利亦雙創單季同期新高。

喬山同步公布7月合併營收45.8億元、年增35.8%；累計前七月合併營收達296.39億元，年增12.7%，單月及累計營收均創同期新高。

喬山指出，受惠於全球健身器材市場需求成長熱絡，大型連鎖健身房客戶持續擴展據點，加上飯店、企業健身中心及高端住宅市場拓展順利，帶動公司營收穩健攀升，營運規模持續擴大。

喬山越南第二製造基地日前正式投入營運，象徵喬山全球供應鏈布局再邁進一步。新廠導入智慧製造、自動化設備及數位管理系統，可望進一步提升生產效率、擴大產能並強化供應鏈彈性，更有效支援全球客戶快速成長的需求。

隨著越南北寧二廠正式投產，集團全球七座製造基地將可發揮更高的調度效率。目前中國大陸銷往美國市場的產品已轉由越南生產，有助降低製造成本、提升供應鏈韌性，預期下半年越南出口比重持續提高，可望進一步挹注整體毛利率及獲利表現。

健身器材產業下半年向來是傳統商用與家用市場的拉貨旺季。喬山上半年營收繳出年增逾一成佳績。法人說，以目前接單狀況來看，第3季旺上加旺，初估單季營收年增幅上看二成以上。

展望今年，喬山在美國退稅款資金挹注，財務體質與營運策略雙雙到位。隨著越南北寧廠啟用，加上下半年歐美節慶旺季陸續報到，喬山全年營收與獲利有望續創新高。

喬山 財報 EPS

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