伸興財報／第2季 EPS 3.21元 上半年4.44元

伸興工業（1558）公布第2季合併財報，合併營收22.92億元、年增5.1%，在本業營運規模穩健放大、生產效率精進之下，加上業外認列處分越興土地廠房的利益，挹注稅後純益2.07億元、年增302.9%，每股稅後純益3.21元。

伸興上半年合併營收42.18億元、年減0.1%，稅後純益2.86億元、年增113.1%，每股稅後純益達4.44元。

伸興同步公布7月合併營收9.37億元，月增20.4%、年增25.1%；累計前七月合併營收51.55億元、年增3.6%。

伸興表示，隨著家用縫紉機消費市場逐步擺脫低迷，歐洲作為伸興最大的主力市場，今年上半年營收比重維持四成以上，隨著終端主力大型零售賣場客戶，庫存去化告一段落，帶動客戶的拉貨動能明顯回溫。

加上中國大陸市場因受惠於大陸電商平台的促銷熱潮，以及手作、DIY風潮催動，挹注張家港伸興機電今年以來持續處於滿單狀態，亞洲市場上半年業績明顯增加，是帶動伸興家用縫紉機事業上半年業績成長的關鍵。

展望下半年，伸興維持審慎樂觀看法。隨著第3季傳統出貨旺季展開，尤其以歐洲、亞洲市場拉貨最為積極，將有助於伸興全年縫紉機出貨量持續推高，預期下半年營運有望優於上半年。

另一方面，伸興也持續推動雙軸轉型與高階製造布局，對於旗下子公司宇隆，集團將持續落實經營監督與公司治理，給予專業經營團隊充足的研發與拓展空間。

伸興強調，將攜手宇隆積極掌握AI機器人與智慧製造浪潮，以自有品牌「TUF ONE」減速機與機電整合關節模組，加速切入全球人形機器人及前瞻應用供應鏈，實現從傳統零組件廠轉型為關鍵模組與系統工程解決方案供應商的目標。