宏全財報／第2季 EPS 4.3元 上半年6.55元創同期新高

包材與飲料充填龍頭廠宏全（9939）董事會7日通過上半年合併財報，上半年合併營收154.84億元、年增3.4%；稅後純益19.37億元、年增40.8%，每股稅後純益達6.55元，營收、獲利雙創歷史同期新高。

宏全第2季合併營收86.24億元，季增25.7%、年增12.1%，稅後純益12.73億元，季增91.7%、年增85.2%，每股稅後純益4.3元，單季營收與獲利雙創歷史新高。

宏全指出，第2季為傳統飲料旺季，加上各地區天氣炎熱，帶動飲料包材與飲料代工訂單需求強勁，且今年已投產的新廠包括廣東清新廠、浙江季常山廠、印尼KIIC廠及印尼板底蘭廠，生產量增加，產能利用率也大幅提升。

另外，既有的台灣、大陸、東南亞、非洲廠區原產線接單暢旺，整體東南亞單季生產量較去年同期增加近三成，成長動能明顯提升，使得上半年整體營運效益維持穩健成長。

宏全進一步說明，去年第2季因多個新廠處於建置階段，初期投入成本與利息費用較高，現已轉為實質效益；另外去年同期因新台幣大幅升值，帳上產生外幣兌換損失7,558萬元，使去年第2季較前年同期獲利衰退21%，導致基期偏低。

宏全表示，集團持續增加飲料包材與飲料代工訂單，及提升高附加價值與利基型產品出貨比重，如QR Code瓶蓋、環保連結蓋、rPET瓶胚、阻隔包材等，加上各廠持續導入數位化與自動化生產，優化產線製程，並擴增高效節能生產線，提升營運效率。

展望下半年，隨著新廠投產，持續配合客戶需求擴張生產規模，加上台灣無菌自貿廠、泰國宏信廠、莫三比克宏正廠，以及各區新增包材產線陸續投入營運，可望進一步提升整體供貨量能，帶動營收與獲利穩健成長。