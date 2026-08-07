擷發科技7月營收月增147% 連續四個月穩健成長

專注ASIC設計服務與AI軟體設計服務的擷發科技今（7）日公告7月合併營收361萬元，月增147.09％、較去年同期成長226.24％。

擷發科技表示，7月營收受惠於ASIC設計研究專案持續推進、關鍵技術里程碑陸續完成，以及人工智慧（AI）軟體設計服務案件穩步增加，帶動單月營收維持月增、年增表現，並且連續4個月營收持續向上成長的動能。

然而，目前仍受到部分大型ASIC設計服務及AI軟體專案採完工比例法認列影響，因各階段技術里程碑認列時程跨季配置，致累計營收與去年同期產生時間差；惟相關專案均依既定開發進度穩健推進，隨著各項里程碑陸續完成，可望逐步反映於營收表現。

擷發科技觀察，全球產業正迎來實體AI（Physical AI）與智慧移動（Smart Mobility）的黃金發展期，不僅新車市場加速轉向軟體定義汽車（SDV）架構，工業自動化、無人載具及智慧安防等場域對即時運算、低延遲、高安全合規性與客製化的需求亦迎來爆發性成長。

展望未來，擷發科技維持審慎樂觀。今年下半年擷發科技將持續深化AI軟體平台與ASIC設計服務的整合布局，進一步強化由軟體帶動硬體的商業模式，並透過平台化服務提升專案複製能力與開發效率，協助客戶縮短AI產品導入時程，創造更高附加價值。

另一方面，公司亦將持續推動既有研發成果轉化為商業化專案，加速AI載具、智慧製造、智慧交通及工業自動化等應用場域的實際落地，同時也持續深化海外市場合作與策略夥伴生態系的拓展，擴大Edge AI解決方案的市場滲透率。隨著AI軟體平台、ASIC設計服務及系統整合效益持續發酵，擷發科技將持續優化營收結構，提升高附加價值業務比重，逐步累積長期且具延續性的營運成長動能。