緯穎財報／上半年EPS達156.38元 下半年資本支出將突破300億元

緯穎（6669）7日召開董事會，會中通過2026年度第2季財報，以及下半年資本支出預算案，預計將規劃預算案9.42億美元（約合新台幣304.04億元）。其中，緯穎上半年每股純益156.38元，等同於今年上半年就賺進15個股本，並刷新歷史同期新高。

緯穎公告今年第2季財報，單季合併營收2,781.53億元、季成長0.6％、年增26.0％，毛利率9.3％、季成長1.7個百分點，稅後純益149.69億元、季增6.1％、年成長23.5％，寫下單季歷史次高，每股純益80.43元。

其中，緯穎表示，自4月起，部分客戶的記憶體已改採「代採購模式」，相關金額不計入營收及銷售成本，且本季新產品導入帶來NRE收益提升，共同帶動毛利率提升至9.3％。公司將持續與客戶溝通調整商業模式，以因應AI產品組合與零組件價格上漲。

2026年上半年度合併營收達5,546.6億元、年增41.7％，稅後純益為290.84億元、年增32.7％。毛利率為8.4％，營益率為6.8％，稅後淨利率為5.2％。每股純益156.38元，高於去年同期的117.93元，為同期歷史新高。

緯穎長期看好AI及資料中心市場，持續投資並深化運算、散熱、電源供應等相關技術與產品開發。因應營運發展及全球產能規劃需求，本次董事會通過2026年下半年合併資本支出總預算為9.42億美元，主要用於電力、設備、土地廠房等投資項目。

此外，為充實營運資金及長期投資資金需求，董事會通過擬於不超過新台幣150億元額度內發行第一次國內無擔保轉換公司債，並另擬辦理美金15億元聯合授信案。

本次董事會並決議2025年度盈餘分配之股票股利除權相關日期，除權交易日訂為9月2日，除權基準日為9月8日，股票股利實際發放日依變更登記進度辦理。