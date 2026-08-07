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緯穎財報／第2季獲利149億元創次高 7月營收1176億元創新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
緯穎。聯合報系資料照
緯穎。聯合報系資料照

緯穎（6669）7日召開董事會，通過2026年度第2季財報，第2季合併營收達新台幣2,781.53億元，年增26%；稅後純益為149.69億元，年增23.5%，為歷史次高；基本每股純益（EPS）為80.43元。上半年度合併營收達新台幣5,546.60億元，年增41.7%；稅後純益為新台幣290.84億元，年增32.7%，EPS為新台幣156.38元，高於去年同期的117.93元，為同期歷史新高。7月營收達1176.9億元，月增5.7%，年增39.2%，再度創下歷史新高紀錄。

公司表示，自4月起，部分客戶的記憶體已改採「代採購模式」，相關金額不計入營收及銷售成本，且本季新產品導入帶來NRE收益提升，共同帶動毛利率表現提升。公司將持續與客戶溝通調整商業模式，以因應AI產品組合與零組件價格上漲。

公司長期看好AI及資料中心市場，持續投資並深化運算、散熱、電源供應等相關技術與產品開發。因應營運發展及全球產能規劃需求，本次董事會通過2026年下半年合併資本支出總預算為美金9.42億元，主要用於電力、設備、土地廠房等投資項目。此外，為充實營運資金及長期投資資金需求，董事會通過擬於不超過新台幣150億元額度內發行第一次國內無擔保轉換公司債，並另擬辦理美金15億元聯合授信案。

緯穎 營收 財報

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