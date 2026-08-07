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集盛財報／本業轉盈、業外挹注 上半年EPS 0.91元
聚酯加工絲廠集盛（1455）7日公告半年報，受惠本業獲利改善，加上業外收益挹注，第2季稅後純益5.12億元，較去年同期虧損2.04億元轉盈，每股純益（EPS）0.96元；累計上半年稅後純益4.85億元，同樣由去年同期虧損3.22億元轉盈，EPS達0.91元。
集盛第2季合併營收16.04億元，年減7.1%；毛利率由去年同期負3.46%提升至13.93%；營業利益1.24億元，也較去年同期營業損失1.46億元轉盈，顯示本業獲利能力明顯改善。
累計上半年合併營收28.69億元，年減20%；毛利率由負2.39%提升至8.72%；營業利益7,841萬元，也較去年同期營業損失2.68億元轉盈，本業表現較去年大幅改善。
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