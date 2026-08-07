巧新財報／第2季獲利0.71億元 上半年 EPS 0.93元

巧新（1563）7日董事會後公告2026年第2季營運成果。巧新第2季受日幣貶值影響，業外認列約0.8億元之外幣兌換損失，稅後淨利為0.71億元，每股稅後純益0.33元，相對去年虧損0.66億元呈現虧轉盈，累計巧新上半年合併營收為38.52億元，稅後淨利為2.02億元，年減30.13%，EPS 0.93元。

巧新7日亦同步公布2026年7月合併營收為6.5億元，較去年同期成長11.93％；累計2026年1至7月合併營收為45.02億元，較去年同期成長6.83%。儘管第3季進入傳統汽車產業暑休淡季，受惠於主要豪華車廠客戶新車款之客製化輪圈訂單穩健增加，其中，捷豹路虎（JLR）、賓利（Bentley）等7月的拉貨力道更是較去年大幅成長，加上再生鋁料銷售業績成長，帶動整體營收規模持續擴大。

巧新指出，半導體設備過往使用鋁壓延板CNC全銑削加工，存在耗時且跨國運輸成本及碳足跡過高等痛點。巧新憑藉高階精密鍛造技術，可望替半導體設備供應鏈減少30%以上的原材料耗用與大幅縮短切削工時。未來亦會搭配巧新RESAICAL® 100%循環低碳鋁材，可望進一步協助半導體大廠以及設備供應鏈巨頭們降低Scope 3碳足跡，並提供台灣在地化供應鏈的強大韌性。巧新將全面開啟「高階車用+半導體綠色供應鏈」之第二成長曲線，以「高品質、大幅降本、在地綠色淨零」三大核心承諾，轉型成為高科技與綠色材料供應鏈不可或缺的關鍵角色，為股東創造長期穩健的價值回報。