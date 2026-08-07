京元電財報／第2季EPS 2.04元創同期新高 累計上半年3.91元

封測大廠京元電（2449）獲利與營收同步報喜，第2季歸屬母公司稅後純益24.92億元，季增9%、年增14.5%，改寫歷年同期新高，每股稅後純益2.04元；7月營收再衝上39.9億元，月增10.2%、年增36.75%，刷新單月歷史紀錄，累計前七月營收253.24億元、年增36.18%，也創歷年同期新高。

京元電第2季營收111.42億元，季增9.3%、年增33.2%；毛利率39.5%，季減0.2個百分點、年增4個百分點；營益率25.4%，季減1.8個百分點、年減0.6個百分點。歸屬母公司稅後純益24.9億元，季增9%、年增14.5%，EPS為2.04元，單季獲利在營收規模擴大帶動下，較首季與去年同期同步成長。

累計上半年，京元電營收213.3億元、年增36.1%；毛利率39.6%，年增5個百分點；營益率26.2%，年增2.7個百分點。歸屬母公司稅後純益47.78億元、年減26.1%，EPS為3.91元，主要是去年首季認列處分中國大陸蘇州子公司京隆科技全數股權的一次性利益30.53億元，對EPS貢獻2.46元，墊高比較基期；若回到本業觀察，上半年營業利益達56億元、年增51.4%，仍創歷年同期新高。

營運動能進入第3季後持續升溫。京元電7月營收39.9億元，較6月的36.22億元回升10.2%，並超越今年5月的37.77億元，改寫單月歷史新高；累計前七月營收253.24億元，較去年同期185.96億元增加36.2%，同步創下歷年同期最高紀錄。

展望後市，AI GPU、特殊應用晶片（ASIC）及高功率預燒老化（Burn-in）測試需求，仍是京元電主要成長動能。公司今年已將資本支出由393.72億元上修至500億元，擴產重點聚焦高功率測試設備及廠房建置，苗栗頭份、桃園楊梅及新加坡等新產能將陸續開出，支撐下半年營運成長。