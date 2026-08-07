啓碁營收／7月169億元連兩月創新高 累計855億元創同期新高

網通大廠啓碁（6285）受惠800G交換器開始量產出貨帶動，營收連兩個月衝高，7月營收跳升至169.13億元，連續五個月創下歷史新高，前七月營收亦創同期新高。

受惠800G交換器量產出貨加上5G FWA及低軌衛星持續出貨帶動，6月首次突破150億元大關就達158.7億元，7月營收更來到169.13億元，月增6.6%、年增89.8%，累計前七月營收855.07億元，年增32%，創同期新高。

法人表示，啓碁2026年至2027年營收主動能來自5G FWA、低軌衛星及高階企業網通及交換器，預估隨著大客戶SpaceX用戶數快速成長，2026年來自低軌衛星貢獻營收可望來到40%以上，目前主要生產基地為越南廠，產能利用率達八至九成，下半年可望開出新產能，因應訂單成長需求。

另一方面，法人看好，啓碁企業網通部分，除受惠Wi-Fi 7規格升級，800G交換器也自6、7月正式量產，成為推升營運成長關鍵，目前已經打入2至3個企業及客戶，預估今年貢獻營收約50至60億元，後續可望持續成長，OCS光學交換器則在驗證中，預估最快貢獻營收時間點落在明年下半年。