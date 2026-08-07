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力智法說會／第3季AI伺服器需求續強 消費端承壓、啟動漲價穩毛利

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

電源管理IC廠力智（6719）6日公布第2季財報並於7日召開法說會。展望本季，力智看好高端運算、網通平台及工業應用持續受惠AI與伺服器需求，整體動能可望穩健成長；不過，筆電、個人電腦及消費性顯示卡需求仍有壓力，加上晶圓代工與封測成本調整，公司已著手與客戶協商價格，希望讓短期承壓的毛利率逐步回穩。

力智總經理黃學偉表示，AI與高效能運算持續推升CPU、GPU功耗需求，也讓電源系統朝高電流、高效率及高整合度發展，帶動電源管理控制器、整合式功率級（Power Stage）及整合型電源解決方案出貨。進入第3季後，高階運算、網通及工業應用需求仍可望延續，但消費市場復甦腳步相對緩慢。

力智指出，筆電、PC及消費性顯示卡受到零組件成本上升影響，終端需求轉趨保守；另一方面，CPU與GPU供應也受到AI伺服器需求排擠，使客戶拉貨速度放緩。公司將持續觀察終端需求及客戶拉貨時程，整體而言下半年營運仍將呈現AI、伺服器應用較強，消費性市場相對疲弱的分化走勢。

毛利率方面，受到產品組合變化，以及成熟製程晶圓代工、封測價格持續調整影響，第3季成本壓力仍在。力智除持續推動成本優化，也已與客戶協商調整產品價格，相關措施將陸續反映在營運表現，並透過提高高附加價值產品比重，強化整體獲利能力。

第2季力智營收11.22億元，季增15%、年減9%；毛利率38.8%，季減2.8個百分點、年增3.5個百分點；營益率17.3%，季減1.1個百分點、年增1.1個百分點。稅後純益2.22億元，較首季約略持平、年增418%，每股稅後純益2.1元。

累計上半年，力智營收21億元、年減5%；毛利率40.1%，年增5.3個百分點；營益率17.9%，年增3.6個百分點。受惠產品組合改善、成本優化及業外收支由負轉正，稅後純益4.43億元、年增123%，EPS為4.2元。

新產品方面，力智持續推進Multiphase Vcore Controller、Power Stage、MOSFET及氮化鎵（GaN）產品。其中，GaN驅動IC已導入大型雲端AI加速器，後續也將朝備援電池單元（BBU）及車用電池等應用延伸，為下半年及後續營運增添新動能。

伺服器 法說會 漲價

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