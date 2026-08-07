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敦泰法說會／將進入傳統旺季 下半年估優於上半年

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
敦泰董事長胡正大。聯合報系資料照
敦泰董事長胡正大。聯合報系資料照

IC設計廠敦泰（3545）7日召開法說會，公布上半年獲利年減逾四成，每股純益為0.64元。敦泰董事長胡正大表示，目前看來下半年的情況應會優於上半年。

敦泰第2季合併營收為27.55億元，季增11.4％，年減9.7％。該公司累計上半年合併營收為52.28億元，年減13.4％。

敦泰第2季稅後淨利為1.31億元，季增25.66倍、年增70.9％，每股純益為0.62元。其上半年歸屬母公司業主淨利為1.36億元，年減45％，每股純益0.64元。

敦泰指出，展望第3季，整體消費性電子市場進入傳統旺季，品牌新品備貨及客戶拉貨需求可望延續，惟受部分晶圓產能供應較為緊張的影響，預期整體出貨量維持第2季水準。該公司將優化產能配置，優先供貨給高附加價值及策略性產品，預期本季產品組合將較第2季佳，且產品售價在第3季將持續調升，因此營收可望成長，並帶動毛利率回升。

敦泰 法說會 營收

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