普萊德營收／7月2.01億元創新高 累計11.69億元亦創同期新高

普萊德（6263）7月營收2.01億元，月增16%，年增37.8%，創單月歷史新高，累計前七月營收11.69億元，年增7.7%，創歷年同期新高。

普萊德看準，全球加速光纖寬頻網路10Gbps部署，推出新一代10G PON被動光纖線路局端設備（XGPL-1000），協助電信業者、企業與系統整合商在既有網路架構下靈活升級至10G光纖網路。

同時因應智慧製造與邊緣應用的高速傳輸及集中供電需求，普萊德指出，推出工業級802.3bt PoE++供電模組，搭配工業級模組化10吋機架網管型交換器，內建智慧PoE管理功能，適用於交通監控、智慧工廠及工業自動化場域，協助企業打造高效且兼顧永續發展的網路基礎建設。