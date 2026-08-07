勤誠法說會／看旺 AI 市場需求 越南新廠最快第4季投產

AI機殼大廠勤誠（8210）7日召開線上法說會，執行長陳亞男指出，持續看好AI需求旺盛，預料下半年營運將呈現先蹲後跳，而越南新廠最快將在第4季或明年首季投產，挹注營運動能。

勤誠日前已公告第2季財報，儘管多項數據均寫下歷史新高，但7月營收卻意外較6月大幅衰退，引發外界議論，並致使7日股價開盤旋即下殺至跌停價位，下跌120元，收1,115元。

勤誠7月營收24.63億元，月減23.9%、年增41.5%。針對7月營收衰退原因，陳亞男解釋，主要是受到部分專案因物流排程影響，造成遞延出貨，進而影響單月營收表現，訂單沒有問題，而且還比年初時公司內部預期更好。

陳亞男認為，儘管受到地緣政治與供應鏈重組影響，下半年市場不確定性較上半年高，但從公司的客戶需求、專案進度以及後續訂單來看，對AI長期發展趨勢仍抱持強烈信心，而公司也正積極擴大業務與產能，藉此全力滿足客戶。

勤誠董事會通過在6億元額度內赴越南設置新廠，目前規劃初期將採取租賃方式，加快投產腳步。陳亞男解釋，越南新廠的定位是機櫃產品線生產基地，估計最快今年底或明年初就開始正式生產。

陳亞男強調，公司不會因為看到風險就停下腳步，但也不會看到機會就盲目擴張，都會審慎評估所有計畫，投資真正有價值的方向，並且保留足夠的彈性來應對所有的挑戰與風險。