巨大財報／上半年 EPS 1.11元轉虧為盈 下半年審慎樂觀

巨大集團（9921）董事會於7日通過2026年上半年財務報告。第2季轉虧為盈，單季EPS來到1.62元，累計上半年合併營收291.9億元，稅後淨利4.35億元，年減21.9%，每股稅後盈餘1.11元。

巨大集團表示，儘管上半年代工業務受去年高基期及輸美時程調整等結構性因素影響，但隨著新車上市效益逐步發酵及市場需求穩健回升，集團第2季轉虧為盈，營運動能強勁反彈，單季營收重返成長軌道，達新台幣166.7億元，年增5.8%。第2季單季稅後淨利達新台幣6.3億元，年增幅度達234%，單季EPS提升至1.62元，展現出產品策略與全球布局的優化成效。

巨大集團上半年自有品牌業務展現強勁韌性，歐美市場受惠於新年度車款上市帶動銷售成長，中國大陸市場亦在第2季重返增長軌道，累計衰退比率持續收窄。特別是在第2季，GIANT品牌推出的全新空力旗艦車款Propel銷售極為暢旺，加上高毛利的自有品牌產品比重顯著提升，且無須大幅折扣出清，帶動獲利結構大幅改善。

受惠於產品結構優化，巨大上半年整體毛利率逆勢上揚至22.3%（去年同期為19.1%）；其中第2季單季毛利率更回升至24.2%。上半年營業利益為新台幣8.09億元，展現極佳的成本控管與品牌獲利能力。

展望下半年，巨大集團對整體營運回升保持審慎樂觀。歐洲市場庫存調整已近尾聲，隨傳統銷售旺季到來及新年度車款全球陸續上市，需求顯著回溫；中國大陸市場則持續受惠於騎行熱潮需求穩定，市場表現穩健。然美國市場受到地緣政治及外部不確定因素影響，消費趨勢仍顯保守，集團將密切關注市場變化以靈活因應。

面對全球總體環境的挑戰，巨大將持續透過全新產品的推出帶動高毛利產品比重，並憑藉強大的品牌影響力與全球通路韌性，維持穩健的經營步調與獲利品質。