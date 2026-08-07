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欣陸財報／上半年獲利4.72億元 每股賺0.57元
欣陸投控（3703）7日公告2026年第2季財務報告。2026年上半年度合併營收為137.86億元，營業淨利為7.46億元，稅後純益為4.72億元，每股純益為0.57元。
欣陸投控表示，2026年上半年度合併營收較去年同期減少8.8%，主係欣達環工營建工程收入減少，抵銷大陸建設新建案完工交屋金額較去年同期成長之貢獻。營業毛利率因大陸建設之營收占欣陸投控合併營收比重提升，較去年同期上升4.1個百分點。
欣陸投控指出，在毛利率帶動下，欣陸投控2026年上半年度營業淨利較去年同期成長54.9%，稅後純益較去年同期成長42.8%。
欣陸投控表示，集團旗下三家子公司均維持充實的營收存量，持續為集團未來營收與獲利提供穩健基礎。截至2026年第2季底，大陸工程的營收存量1,194億元，相當於該公司2025年合併營收的5.1倍。
大陸建設營收存量達歷史新高的290億元，相當於該公司2025年合併營收的4.0倍；欣達環工的營收存量為894億元，相當於該公司2025年合併營收的11.6倍。
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