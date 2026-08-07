偉詮電財報／上半年獲利5.97億元年大增逾10倍 每股賺3.02元

IC設計廠偉詮電（2436）於7日公布第2季財報，單季每股純益達2.31元，創歷史新高，上半年獲利大增逾10倍，每股純益為3.02元。

偉詮電第2季合併營收為11.59億元，連兩季改寫新猷，季增10.6％，年增24.8％。該公司累計上半年合併營收為22.07億元，年增28％。

偉詮電第2季歸屬母公司業主淨利為4.58億元，季增232％、年增幅度達16.7倍，每股純益為2.31元，這是該公司單季每股純益首度超過2元。其上半年歸屬母公司業主淨利為5.96億元，年增幅度也達10.42倍，每股純益為3.02元。

偉詮電先前提到，該公司2022年併購陞達科，經過3年多的經營，合併綜效顯著，並已於去年9月透過換股完成百分之百收購。該公司繼Power IC產品線之後，Motor IC產品線也已站穩腳步，兩者業績已平分秋色。由於兩家公司在馬達控制IC產品線領域，於產品、技術、客戶有互補效應，且整合後在產品生產更具規模與彈性安排，更重要的是應用於當前熱門的AI 伺服器散熱領域，因此預期今年Motor IC產品線營收將超越Power IC。