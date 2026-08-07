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中鋼財報／第2季獲利20.75億元、結束連四季虧損 每股賺0.14元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中鋼7日公告第2季財報，單季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損。聯合報系資料照
中鋼7日公告第2季財報，單季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損。聯合報系資料照

中鋼（2002）7日公告第2季財報，單季稅後純益20.75億元，結束連四季虧損，每股純益0.14元；惟累計上半年仍小虧3.77億元，每股淨損0.03元。展望第3季，該公司指出，力求保持獲利水準。

中鋼表示，分析第2季營運情況，就上游原物料來看，供給端因美伊戰事推升原油、海運、能源及合金價格，帶動整體煉鋼成本上揚；而中東地區鋼材及半成品出口供給減少，亦造成鋼鐵供給趨緊俏。

其次，在鋼品需求端則有第2季傳統旺季需求，下游業者積極回補庫存，推升歐美鋼廠當地鋼價站穩高檔，越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50至58美元，寶鋼新盤也延續漲勢；多方因素綜合影響下，鋼價走勢穩步向上。

該公司熱軋、冷軋等大主力底材的4、5、6月內銷盤價連續每月調漲每公噸1,200元；第2季合計出貨量達319.3萬公噸，相較第1季的298.2萬公噸，增加21.1萬公噸，價揚量增下，挹注整體營運表現。

依中鋼公布財報數據，第2季營收888.41億元，季增12.2%、年增4.4%；毛利率由去年同期的0.7%攀升至近8%，挹注獲利為20.75億元，相較去年同期虧損19.2億元，由虧轉盈，每股純益為0.14元。累計上半年則小虧3.77億元，每股淨損0.03元。

展望第3季，該公司指出，雖然7、8月的月盤產品盤價陸續調降，惟季盤產品的第3季盤價維持上漲格局，在整體產銷調度下，本季力求保持獲利水準。

中鋼 財報 鋼鐵

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