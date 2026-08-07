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宏致財報／第2季每股賺1.22元 累計EPS 1.89元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

宏致（3605）7日召開董事會，通過第2季財務報告。受惠於AI伺服器需求強勁，帶動公司伺服器相關產品出貨比重顯著提升，今年第2季合併營收及營業淨利，分別較去年同期增長20%及26%，每股盈餘（EPS）為1.22元。

另外，宏致公告7月營收為11.54億元，創下單月歷史新高紀錄，月增3%，年增30%。今年前七月累計營收73.26億元，年增17%。

宏致表示，隨著進入今年第3季，公司看到7月營收持續突破、再創單月歷史新高。受惠於全球AI伺服器與ASIC（客製化特殊應用晶片）市場的蓬勃發展，本公司在高速連接器、高速傳輸線及高功率高壓電源線等核心技術產品的精準布局已展現成效。隨客戶新平台進入量產階段、拉貨動能全面升溫，相關高速高功率產品營收比重將持續擴大，帶動整體營運展現「逐季強勁成長」的趨勢。

宏致說，展望今年下半年，公司對整體營運表現抱持審慎樂觀的態度。面對全球市場的動態變化，本公司將持續深耕高階技術研發、加速產品結構轉型，靈活調整產能配置，以展現高度的營運彈性與供應鏈韌性，並精進整體獲利能力，持續為全體股東與夥伴創造長期且穩健的最佳價值。

EPS 財報 營收

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