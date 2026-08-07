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長興財報／第2季獲利8.47億元年增逾倍 每股賺0.72元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
股市示意照。圖／ingimage
股市示意照。圖／ingimage

長興（1717）7日公布第2季、上半年財報。第2季營收119.26億元，年增14.62％；稅後純益8.47億元，年增139.9％，寫近四年單季新高，每股純益（EPS）0.72元。上半年營收221.69億元，年增8.32％；稅後純益12.75億元，年增81.6％，每股純益1.09元，上半年營收、獲利同寫近四年同期新高。

長興表示，旗下合成樹脂、特用材料、電子材料三大事業部門穩定成長，半導體封裝材料逐步增量，帶動上半年營收與獲利均創近四年同期新高。其中，上半年又因中東地區衝突帶動油價上漲，產品反應成本調漲及出貨量增加帶動營收雙位數成長；同時成本控制得宜，拉高第2季毛利率，且去年同期認列匯兌損失基期較低，挹注第2季獲利較去年同期倍數成長。

展望後市，長興指出，合成樹脂、特用材料、乾膜光阻等產品銷售穩定，半導體封裝材料出貨量持續擴增，且精密設備驗收認列收入將近入高峰期，預期下半年營運可優於上半年。

不過，長興也表示，中東局勢仍將帶動原料成本波動，長興除了審慎因應，維持合理毛利率之外，亦將持續優化產品組合與銷售地區，保持營運成長動能。

長興董事會亦於7日通過合計16.51億元的重大投資及資本支出案，以因應市場需求，拓展台灣、海外生產布局。其中台灣新增擴增部分，長興董事會通過特用材料事業單位路竹新廠的第二期投資，將投入台幣4.45億資本支出擴增產能。

海外部分，特用材料事業單位同時將與湖北宜化集團設立合資公司，整合上游原料供應，建置特用材料新廠，新公司註冊資本額人民幣1.7億元，長興將投入人民幣1.19億元（約合台幣5.66億元），持股70％。

此外，董事會也通過泰國子公司資本支出案，預計投資泰銖6.44億元（約合台幣6.4億元），以自地委建方式，擴建分條廠產能，持續強化乾膜光阻於東協在地化生產與供應鏈完整性。

財報 營收 中東

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