廣宇營收／7月20.5億元 月增4.62%、年增16.37%

廣宇（2328）7日公布7月自結合併營收為20.50億元，月增4.62%，年增16.37%。累計2026年1至7月營收達116.79億元，年減11.61%。

廣宇表示，7月開始步入旺季，因ICT客戶拉貨動能逐步提升與新業務出貨增加的貢獻，營收維持成長的趨勢；至於與去年同期比較，客戶受美國關稅影響、出貨減少，因此基期較低，年對年有較大的成長。今年前七個月營收，與去年同期相比，在舊有客戶出貨規模不如去年的情況下，仍出現年減的情形 ，但減幅已逐漸收斂。

展望下半年，該公司將積極落實AI伺服器與機器人相關產品的出貨規劃，爭取消費性與車用客戶新機訂單，提升每月營收。

面對近期市場挑戰，廣宇將積極爭取AI伺服器產品訂單，以期提振營收。同時仍將以優化獲利水準為主要發展策略目標，持續切入現有客戶的高端產品線，積極提升高毛利產品類別的比重。此外也將積極布局人形機器人市場，憑藉線材與線束的經驗與實力，跨足人形機器人關鍵零組件領域，創建營收與獲利的新成長引擎。