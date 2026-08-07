萬海營收／7月186億元 月增15.3%、年增50.13%

萬海航運（2615）於7日公告2026年7月合併營收為新台幣186.40億元，月增15.30%，年增50.13%；累計全年營收951.81億元，年增12.83 %。

7月份市場運價仍維持相對高檔水準，帶動整體營收表現連續第四個月呈現增長並優於去年同期。儘管近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）一度呈現回落，但跌幅已見收斂，且各主要航線運價漲跌互見，整體市場水準仍處於相對高檔區間。

在貨量方面，受颱風及氣候因素影響，部分主要港口出現壅塞並造成船期延誤，致使7月整體貨量較前月略有波動。然而，在碼頭壅塞與內陸拖車等物流環節作業效率受限、市場可供給運力相對緊縮的情況下，反而對運價發揮了一定的支撐效果。

展望後市，隨著7月下旬美國對各國關稅政策及稅率逐步明朗，預期將有助於全球供應鏈運作趨於穩定，並進一步支撐整體貨運需求。

公司將持續審慎觀察市場需求變化及全球經貿情勢發展，適時調整航線布局與運力配置，以提升營運彈性及服務效率，並靈活因應市場變化與客戶需求，維持穩健經營表現。