長榮營收／7月480億元年增逾四成 累計2,397億元、年增4.21%

長榮海運（2603）7日公告7月合併營收，適逢海運市場傳統旺季，各航線貨載及運價均維持在相對高檔，帶動公司單月合併營收480.79億元，較上月增加89.34億元（增幅22.82%），相較去年同期則增加144.74億元（增幅43.07%）；本年累計合併營收為2,397.52億元，較去年同期增加96.92億元（增幅4.21%）。

近期海運市場轉強主要受兩大因素帶動。首先，巴拿馬運河受水位偏低影響，自7月下旬起再度縮減部分船舶預約通行數量，影響船期安排；其次，全球主要港口壅塞及缺船問題持續干擾供應鏈，使市場有效運能進一步收縮，帶動供需再度轉趨緊俏，在運價上漲下，長榮7月營收較上月與去年都大幅成長。

全球海運市場在港口壅塞與巴拿馬運河通行受限兩大利多支撐下，原本回檔的運價再度轉強，有效支撐運價。亞洲主要港口近期塞港情況惡化，加上巴拿馬運河因缺水進一步縮減船舶預約通行數量，導致全球運力供給持續吃緊，船舶跳港情形頻傳，其中遠東至美東航線運價表現最為強勢，預期主要航線運價可望一路看漲至9月，旺季熱度有望延續至年底。